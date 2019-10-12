2019-10-12T15:48:18+03:00
Общество

Кому плазма, кому ковер: в Самаре на стене дома печати появился необычный телевизор

Фотографиями инсталяции поделился стрит-арт художник Клаус
Анастасия МЫШКИНА
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Вот такой ковер появился на Доме ПечатиВот такой ковер появился на Доме Печати
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Самарский стрит-арт художник Клаус сделал новую инсталляцию На стене заброшенного Дома Печати появился импровизированный телевизор из ..ковра.

- Это висело на стене вместо плазмы в моем детстве, - обратился к подписчикам художник.

Делали инсталяцию довольно долго - целой компанией. Сначала ребята повесили ковер, потом приделали к нему панель телевизора. На панели тоже написано Клаус. Провозиться пришлось до вечера, зато теперь инсталяцией могут полюбоваться прохожие. Вот только сфотографироваться на фоне ковра не получится - уж больно высоко он висит.

До этого художник Клаус украсил стену дома на Ленинградской портретом Берии.

klaussokklaussok
Это висело в период моего детства вместо плазмы на стене [Дом печати] Фото/видео: @turn.89 #телековёр #тв #ковёр #промальп #хорошаяпрограмма #клауссамара #carpet #tvcarpet #tv #goodtv #promalp #klaussok
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ИСТОЧНИК KP.RU

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