Кому плазма, кому ковер: в Самаре на стене дома печати появился необычный телевизор

СЕГОДНЯ 15:45 2019-10-12T15:48:18+03:00

Вот такой ковер появился на Доме Печати

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Самарский стрит-арт художник Клаус сделал новую инсталляцию На стене заброшенного Дома Печати появился импровизированный телевизор из ..ковра.

- Это висело на стене вместо плазмы в моем детстве, - обратился к подписчикам художник.

Делали инсталяцию довольно долго - целой компанией. Сначала ребята повесили ковер, потом приделали к нему панель телевизора. На панели тоже написано Клаус. Провозиться пришлось до вечера, зато теперь инсталяцией могут полюбоваться прохожие. Вот только сфотографироваться на фоне ковра не получится - уж больно высоко он висит.

До этого художник Клаус украсил стену дома на Ленинградской портретом Берии.

klaussok Это висело в период моего детства вместо плазмы на стене [Дом печати] Фото/видео: @turn.89 #телековёр #тв #ковёр #промальп #хорошаяпрограмма #клауссамара #carpet #tvcarpet #tv #goodtv #promalp #klaussok

ИСТОЧНИК KP.RU