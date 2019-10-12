Кому плазма, кому ковер: в Самаре на стене дома печати появился необычный телевизор
Самарский стрит-арт художник Клаус сделал новую инсталляцию На стене заброшенного Дома Печати появился импровизированный телевизор из ..ковра.
- Это висело на стене вместо плазмы в моем детстве, - обратился к подписчикам художник.
Делали инсталяцию довольно долго - целой компанией. Сначала ребята повесили ковер, потом приделали к нему панель телевизора. На панели тоже написано Клаус. Провозиться пришлось до вечера, зато теперь инсталяцией могут полюбоваться прохожие. Вот только сфотографироваться на фоне ковра не получится - уж больно высоко он висит.
До этого художник Клаус украсил стену дома на Ленинградской портретом Берии.
ИСТОЧНИК KP.RU