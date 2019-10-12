В Самаре 47-летний мужчина чуть было не сгорел вместе с вещами в квартире
Тушили пожар около 10 минут
Пожарные приехали быстро
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В Самаре на пр. Карла Маркса в эту субботу случился пожар. Горели вещи в квартире на площади десять квадратных метров. В огне пострадал мужчина, который в этой квартире и проживал.
- На тушение пожара выезжали семь машин и 25 человек. Пожар произошел по адресу ул. Карла Макса, 300, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Пожар случился в обычной панельной пятиэтажке. Соседи не пострадали. Вызов поступил в 17.52, ликвидировали огонь в 18.10.
ИСТОЧНИК KP.RU