2019-10-12T19:26:50+03:00
Общество

В Самаре 47-летний мужчина чуть было не сгорел вместе с вещами в квартире

Тушили пожар около 10 минут
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Пожарные приехали быстроПожарные приехали быстро
Изменить размер текста:

В Самаре на пр. Карла Маркса в эту субботу случился пожар. Горели вещи в квартире на площади десять квадратных метров. В огне пострадал мужчина, который в этой квартире и проживал.

- На тушение пожара выезжали семь машин и 25 человек. Пожар произошел по адресу ул. Карла Макса, 300, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Пожар случился в обычной панельной пятиэтажке. Соседи не пострадали. Вызов поступил в 17.52, ликвидировали огонь в 18.10.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Сызранью у дальнобойщика загорелось колесо фуры
Кому плазма, кому ковер: в Самаре на стене дома печати появился необычный телевизор
Майор из Сызрани или капитан из Приволжского? В Самаре выбирают "Народного участкового", который сможет стать лучшим в стране
Задраить люки, погружаемся: на Заводском шоссе легковушка провалилась в яму под лужей
В Самаре мужчина разбил турникет, чтобы не платить за проезд, а теперь заплатит 10 тыс. рублей
Выходные в Самаре пройдут в тумане и дожде
Встречи с пистолетом и жучки в автомобиле: экс-главу СГ "Компаньон" в Самаре обвиняют в организации нападений на людей
В Самаре ищут водителя, который, припарковавшись на газоне, проехал по ноге пешехода
В Зубчаниновке водитель такси отправил пенсионерку в больницу
Чуть не убил семью с ребенком! Нетрезвый водитель Митцубиши сбежал с места ДТП в Самаре
Бутылки налево, пакеты направо: В Новокуйбышевске заработала сортировочная станция для мусора
Тольяттинский ветеринар за взятку накормил военных некачественным мясом
Штраф за "травку": экс-сотрудник ФСИН признал вину в покупке наркотиков и не прогадал
Вот это формы! Самарская звезда "Дом-2" продемонстрировала подтянутые ягодицы в открытых комбинациях
Адвокат задержан за вымогательство миллиона рублей у жителя Сызрани
Просто кракен какой-то! Тольяттинский рыбак в сложной борьбе добыл 9-килограммового судака
В Тольятти мужчина предстанет перед судом за убийство маленькой дочери
В Самаре появятся около 1800 мусорных евроконтейнеров и 50 бункеров-накопителей
В Сызранском районе ввели карантин по туберкулезу крупного рогатого скота
Стала известна судьба пропавшей 15-летней девушки из Тольятти