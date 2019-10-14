Предупреждение от МЧС: в Самарскую область нагрянут сильный ветер и дождь

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-14T12:29:19+03:00

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ГУ МЧС по Самарской области разослало экстренное предупреждение об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков, ненастье придет в регион во вторник, 15 октября.

- С 7:00 до 19:00 15 октября в Самарской области ожидается дождь, юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха днем составит 13...18 °С, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим жителям региона советуют по возможности не выходить из дома и не оставлять детей одних на улице. Также сотрудники МЧС советуют самарцам не ходить рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами, недостроями и остановками общественного транспорта. Автомобилистам рекомендуют поставить машины в гараж или припарковать их подальше от деревьев. Тех, кого непогода застанет за рулем, призывают быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU