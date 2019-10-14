Самарский радио-диджей стал лучшим в России

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-14T12:41:20+03:00

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Самарец Константин Ефимов стал лучшим диджеем радио – он получил «Золотой микрофон» в национальной премии «Радиомания-2019». Константин работает на радиостанции «Радиола».

- «Радиола» 96,3 FM – самарская радиостанция, где звучит много любимой и узнаваемой музыки 80х и 90х годов. Хиты «Радиолы» 96,3 FM «вне времени», их любит каждый взрослый самарец! Константина Ефимова можно услышать в прямом эфире радиостанции по будням с 15:00 до 20:00, - рассказали на радиостанции.

«Радиомания» - самая престижная награда в России в сфере радиовещания. Ее учредили в 2002 году, чтобы повысить престиж радио, показать достижения радиоиндустрии и повышать опыт работников этой сферы.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU