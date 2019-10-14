В Самаре на площади Куйбышева пройдет строевой смотр гарнизона полиции

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-14T12:43:54+03:00

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Во вторник, 15 октября, на площади имени В.В. Куйбышева пройдет строевой смотр самарского гарнизона полиции и развод нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка. Также в мероприятии примут участие подразделения Росгвардии, представители общественных организаций и сотрудники частных охранных организаций.

- На площади Куйбышева пройдет развод на службу полицейских самарского гарнизона, доведение оперативной обстановки, проверка внешнего вида и экипировки, а также награждение отличившихся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Посмотреть на смотр полицейских сможет любой желающий. Также у горожан будет шанс увидеть, как бойцы отряда «Гром» вместе с сотрудниками кинологической службы и спецбатальона ДПС будут задерживать условного преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU