В Самаре на Бакинской водитель «Форда» влетел в металлический столб и попал в больницу
Мужчина превысил скорость и не смог удержать машину на дороге
Автомобилист разбил себе голову после встречи со столбомФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в воскресенье, 13 октября, на улице Бакинской. Там водитель автомобиля «Форд Фокус» влетел в столб.
- Автомобилист двигался со стороны улицы Медицинской в направлении улицы Калининградской. Он превысил скорость и въехал в металлический столб в районе дома № 19 по улице Бакинской, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося водитель получил травму головы. Его на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать мужчину.
ИСТОЧНИК KP.RU