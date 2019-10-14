В Самаре на Бакинской водитель «Форда» влетел в металлический столб и попал в больницу

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-14T12:57:20+03:00

Автомобилист разбил себе голову после встречи со столбом Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина превысил скорость и не смог удержать машину на дороге

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В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в воскресенье, 13 октября, на улице Бакинской. Там водитель автомобиля «Форд Фокус» влетел в столб.

- Автомобилист двигался со стороны улицы Медицинской в направлении улицы Калининградской. Он превысил скорость и въехал в металлический столб в районе дома № 19 по улице Бакинской, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель получил травму головы. Его на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU