Ветеранам Самарской области выплатят по 3 тысячи рублей ко дню испытания первой атомной бомбы
Ветераны подразделений особого риска, которые проживают в Самарской области, получат единовременную выплату в 3 тысячи рублей. Такое пособие решили дать в связи с 70-летием со дня испытания первой атомной бомбы на Семипалатинском полигоне и 65-летием со дня проведения на Тоцком полигоне учений с применением ядерного оружия. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области.
- Единовременная денежная выплата будет предоставлена на основе списков, сформированных министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области или на основании обращения гражданина в соцучреждения до 1 декабря 2019 года, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Деньги перечислят либо на банковский счет получателя, либо через почтовое отделение, если этого захотят сами ветераны.
ИСТОЧНИК KP.RU