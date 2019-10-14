Ветеранам Самарской области выплатят по 3 тысячи рублей ко дню испытания первой атомной бомбы

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-14T13:31:36+03:00

Выплата в три тысячи рублей будет единовременной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Ветераны подразделений особого риска, которые проживают в Самарской области, получат единовременную выплату в 3 тысячи рублей. Такое пособие решили дать в связи с 70-летием со дня испытания первой атомной бомбы на Семипалатинском полигоне и 65-летием со дня проведения на Тоцком полигоне учений с применением ядерного оружия. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области.

- Единовременная денежная выплата будет предоставлена на основе списков, сформированных министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области или на основании обращения гражданина в соцучреждения до 1 декабря 2019 года, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Деньги перечислят либо на банковский счет получателя, либо через почтовое отделение, если этого захотят сами ветераны.

ИСТОЧНИК KP.RU