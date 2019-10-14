В Самаре на парковке торгового центра пройдет автомобильный фестиваль

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-14T15:01:08+03:00

Фестиваль начнется в 12:00, а завершится в 18:00.

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В Самаре 26 октября на парковке торгового центра «МЕГА» пройдет автомобильный фестиваль «Автофест». На нем покажут новинки автопрома, пройдет интересный квест, дилеры представят лучшие предложения и проведут тест-драйвы, а ценителей классики ждет ретровыставка автомобилей, мотоциклов и автоаксессуаров. Организатором выступает Радио Рекорд 101.5 FM.

- Сцена Радио Рекорд 101.5 FM будет работать 6 часов нон-стопом! Гости первого танцевального услышат life-микс от диджеев Самары, станут свидетелем звукового батла. Смогут поучаствовать в настоящих мужских забавах и зайти на гастрономическую зону фестиваля, - рассказали организаторы.

Фестиваль пройдет 26 октября.

Фестиваль начнется в 12:00, а завершится в 18:00.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU