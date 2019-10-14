2019-10-14T15:07:28+03:00
Общество

«Многочисленные кровоподтеки и ссадины»: в СИЗО подтвердили, что осужденного за шоколадки детдомовца избили в полиции

При поступлении в следственный изолятор у него выявили телесные повреждения
Ольга НОВИКОВА
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Защитники парня считают, что признательные показания у него выбили силойЗащитники парня считают, что признательные показания у него выбили силойФото: Ольга НОВИКОВА
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В деле выпускника детского дома Игоря Шамина, осужденного Промышленным районным судом на 2 года 7 месяцев колонии за кражу шоколадок на 1600 рублей, появились новые обстоятельства. Сейчас Игорь и его знакомый вновь находятся на скамье подсудимых – им вменяется попытка кражи велосипеда и угон автомобиля. Но защитники парня уверяют – признательные показания в полиции у него вырвали силой. Факт телесных повреждений подтвердили в СИЗО. Согласно выданной адвокату Игоря Шамина справке, в Книге регистрации сообщений о преступлениях ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области №55 от 20 апреля у парня при поступлении в учреждение выявлены телесные повреждения.

- Кровоподтеки желтого цвета в области правого плеча, спины, кровоподтеки багрово-синего цвета в области правого и левого уха, множественные ссадины лица и головы, кровоподтеки синего цвета в области правого глаза, - перечисляется в документе. - Собранный материал направлен в ОП №4 УМВД по г.Самара для принятия процессуального решения.

В СУ СК УМВД по Самарской области подтвердили, что по данному факту проводится проверка.

- Результатов пока нет, проверка займет месяц, - пояснили в Следственном комитете

Напомним, история Игоря Шамина всколыхнула общественность. Находившийся на испытательном сроке из-за хранения спайса парень попался на шоколадках и был отправлен в колонию. После того, как за него вступились два депутата Госдумы, рэпер и столичные адвокаты, прокуратура Самары попросила изменить это наказание. Сейчас это дело находится на апелляции. А слушание второго дела Игоря продолжается в Октябрьском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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