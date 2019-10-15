Двое жителей Самары «заработали» 13 млн рублей на незаконной легализации более 2,6 тысяч иностранцев

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-15T11:03:01+03:00

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В Самаре суд вынес приговор двоим местным жителям — 29-летней Марие М. и 40-летнему Равшану У., которые занимались незаконной легализацией иностранцев на территории РФ. Делали они это с помощью подставной фирмы, учредитель которой сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы.

- Установлено, что мужчина и женщина подыскивали иностранцев, которые хотели легализоваться на территории РФ на длительный срок. Последние ставились на миграционный учет в ООО «Капелла», а потом с ними заключались фиктивные трудовые договора. При этом данная фирма не вела какой-либо хозяйственной деятельности, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Такими образом, на территории РФ были незаконно легализованы более 2,6 тысяч иностранцев. Ущерб от действий парочки составил свыше 13 млн рублей. За организацию незаконной миграции суд Советского района Самары назначил им 2,5 года и 2 года 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также злоумышленникам придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU