Эксперт по балету: Дмитрий Азаров представил нового министра культуры Самарской области

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-15T12:17:10+03:00

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Стало известно имя нового министра культуры Самарской области. Этот пост занял Борис Илларионов. Во вторник, 15 октября, его на встрече с молодежным активом региона представил губернатор Дмитрий Азаров.

Борису Илларионову 51 год. Он много лет работал в Санкт-Петербурге в государственной консерватории, академии русского балета и академическом театре балета. Также он занимал пост первого заместителя председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга. Кроме того, Борис Илларионов уже успел написать несколько книг о балете.

Напомним, что весной этого года в Самарской области был объявлен конкурс на пост министра культуры, однако достойного кандидата так и не нашлось. Кресло министра освободилось в сентябре. Сергей Филиппов перешел на должность главы Самарского академического театра оперы и балета.

ИСТОЧНИК KP.RU