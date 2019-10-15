2019-10-15T12:43:23+03:00
Происшествия

В Тольятти женщина на ВАЗе проехала на «красный» и влетела в грузовик: пострадали три человека

Одну из пострадавших госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилистка нарушила ПДД и устроила серьезную авариюАвтомобилистка нарушила ПДД и устроила серьезную авариюФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием грузовика и ВАЗ-21120, которое произошло на Хрящевском шоссе в понедельник, 14 октября.

- За рулем легкового автомобиля находилась 40-летняя женщина. Она, двигаясь со стороны Южного шоссе в направлении улицы Вокзальной, в районе дома № 26 по Хрящевскому шоссе проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с Shacman SX325, который заканчивал поворот налево, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель легковушки и ее 59-летняя и 30-летняя пассажирки. Первым двум медики назначили амбулаторное лечение, а третью пострадавшую госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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