В Тольятти женщина на ВАЗе проехала на «красный» и влетела в грузовик: пострадали три человека
В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием грузовика и ВАЗ-21120, которое произошло на Хрящевском шоссе в понедельник, 14 октября.
- За рулем легкового автомобиля находилась 40-летняя женщина. Она, двигаясь со стороны Южного шоссе в направлении улицы Вокзальной, в районе дома № 26 по Хрящевскому шоссе проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с Shacman SX325, который заканчивал поворот налево, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП пострадали три человека: водитель легковушки и ее 59-летняя и 30-летняя пассажирки. Первым двум медики назначили амбулаторное лечение, а третью пострадавшую госпитализировали в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU