2019-10-15T15:51:16+03:00
Общество

Самарским семьям с детьми будут давать льготную ипотеку всего под 3% годовых

Такой шанс получат те, кто живет в сельской местности
Анастасия ФИЛАТОВА
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Возможность получить ипотеку по очень низкой ставке появится уже скороВозможность получить ипотеку по очень низкой ставке появится уже скороФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области многодетным семьям начнут предоставлять льготную ипотеку по низкой ставке — всего под 6% годовых. Об этом на заседании с участием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева сообщил первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов.

- Льготная ипотека под 6% годовых будет предоставляться семьям с 2 и более детьми. В регионе заключено уже более 400 таких ипотечных договоров, - отметил чиновник.

Также Виктор Кудряшов добавил, что в ближайшее время у многодетных семей появится возможность брать льготную ставку под еще более низкую процентную ставку — 3% годовых. Такой шанс будет предоставлен тем семьям с детьми, которые живут в сельской местности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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