Самарским семьям с детьми будут давать льготную ипотеку всего под 3% годовых
В Самарской области многодетным семьям начнут предоставлять льготную ипотеку по низкой ставке — всего под 6% годовых. Об этом на заседании с участием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева сообщил первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов.
- Льготная ипотека под 6% годовых будет предоставляться семьям с 2 и более детьми. В регионе заключено уже более 400 таких ипотечных договоров, - отметил чиновник.
Также Виктор Кудряшов добавил, что в ближайшее время у многодетных семей появится возможность брать льготную ставку под еще более низкую процентную ставку — 3% годовых. Такой шанс будет предоставлен тем семьям с детьми, которые живут в сельской местности.
ИСТОЧНИК KP.RU