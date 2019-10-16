В Самарской области марихуана и револьвер привели деревенского жителя к двум уголовным делам
В Самарской области полицейские провели совместную операцию с бойцами отряда спецназначения «Гром». Их целью оказался 50-летний житель села Сосенки, который, как оказалось, хранил у себя дома опасные вещи — наркотическое вещество и револьвер.
- Экспертиза установила, что наркотическое вещество — это марихуана массой 176,34 г, а револьвер пригоден к стрельбе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, ранее мужчина был судим за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства. Теперь на него завели еще два уголовных дела по части 2 статьи 228 УК РФ и по части 1 статьи 222 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU