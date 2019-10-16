В Самаре разбойник в медицинской маске напал с перцовым баллончиком на инкассаторскую машину
В понедельник, 14 октября, в Самаре в Управленческом тупике произошло разбойное нападение на инкассаторскую машину. Неизвестный в медицинской маске пытался похитить сумку с 1,9 млн рублей.
- Злоумышленник дождался, пока один из инкассаторов выйдет из машины, после чего проник в салон и распылил газ из перцового баллончика в лицо водителю. После этого мужчина схватил сумку с деньгами и попытался скрыться, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Похитить деньги разбойнику не удалось. Инкассатор в ходе борьбы сорвал с преступника маску, после чего тот бросил сумку и убежал. Поймать мужчину удалось в течение нескольких часов. Злоумышленником оказался ранее не судимый 35-летний житель Самары. Его задержали неподалеку от собственного дома. Мужчина сознался в содеянном и раскаялся.
В отношении самарца было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас он находится под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
В Самаре полицейские поймали нападавшего на инкассаторскую машину.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: Редакция: (846) 270-69-10 Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65 Почта: kpsamara@phkp.ru ВКонтакте: https://vk.com/kps163
ИСТОЧНИК KP.RU