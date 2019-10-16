В Самаре разбойник в медицинской маске напал с перцовым баллончиком на инкассаторскую машину

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-16T11:26:23+03:00

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В понедельник, 14 октября, в Самаре в Управленческом тупике произошло разбойное нападение на инкассаторскую машину. Неизвестный в медицинской маске пытался похитить сумку с 1,9 млн рублей.

- Злоумышленник дождался, пока один из инкассаторов выйдет из машины, после чего проник в салон и распылил газ из перцового баллончика в лицо водителю. После этого мужчина схватил сумку с деньгами и попытался скрыться, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Похитить деньги разбойнику не удалось. Инкассатор в ходе борьбы сорвал с преступника маску, после чего тот бросил сумку и убежал. Поймать мужчину удалось в течение нескольких часов. Злоумышленником оказался ранее не судимый 35-летний житель Самары. Его задержали неподалеку от собственного дома. Мужчина сознался в содеянном и раскаялся.

В отношении самарца было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас он находится под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/738125" frameborder="0"></iframe> В Самаре полицейские поймали нападавшего на инкассаторскую машину.

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ИСТОЧНИК KP.RU