Придется потесниться: стало известно, что построят на месте бывшей военчасти на ул.Мичурина

СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-16T13:27:11+03:00

Сейчас район Постникова оврага уже плотно застроен многоэтажками. Но жителям этого района придется еще потесниться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Новостроек в и так весьма плотно застроенном районе Постникова оврага станет еще больше: строительная компания ООО «СЗ «Древо.Центр» подписала соглашение с одним из банков о кредитовании строительства ЖК «Панова Парк» в Самаре на сумму 1,9 млрд рублей сроком до конца 2021 года. Этот жилой комплекс построят на территории бывшей военной части районе в границах улиц Мичурина, Николая Панова, Гая и проспекта Масленникова, площадь участка под строительство составит около 67 тысяч кв. метров.

- Проект будет состоять из двух многосекционных домов переменной этажности и вмещать в себя 815 квартир. Также в ЖК предусмотрен паркинг на 211 мест, - сообщили в банке.

ООО «СЗ «Древо.Центр» входит в ГК «Древо», которую ранее возглавлял нынешний министр строительства Самарской области Евгений Чудаев. Землю в Октябрьском районе компания получила в обмен на обеспечение обманутых дольщиков квартирами в «Южном городе».

Напомним, сейчас район Постникова оврага уже плотно застроен многоэтажками. Жители жалуются, что им не хватает парковок, мест в садиках и школах.

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ИСТОЧНИК KP.RU