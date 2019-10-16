2019-10-16T12:30:18+03:00
Общество

"Это же ребенок!": в Самаре разбираются, почему упавшего в обморок школьника высадили одного на остановке

В компании-перевозчике заявили, что мальчик сам вышел из автобуса, а его родители утверждают, что подросток упал в салоне
Александра БУДАЕВА
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Школьнику стало плохо в автобусеШкольнику стало плохо в автобусеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В соцсетях появилось сообщение, что вчера днем 12-летнего мальчика просто высадили из автобуса, когда ему стало плохо. Родители мальчика ищут свидетелей, чтобы разобраться в ситуации.

- 15 октября в 16.40 в автобусе номер 47, между остановкой "Черемшанская" и "Огонек" мальчику 12 лет стало плохо в автобусе, он потерял сознание, упал лицом на пол. Водитель и кондуктор не приняли никакие меры. Просто вывели (кто именно, неизвестно) ребёнка на улицу. Оставили без помощи.

Интересно, что в соцсети обратились не родители мальчика, а их знакомые. В компании "Самараавтогаз" рассказали иную версию вчерашних событий:

- По имеющейся информации мальчик, почувствовав недомогание, попросил кондуктора остановить автобус и покинул его, - сообщили в пресс-службе компании. - Сотрудники проинструктированы и знают как помочь пассажиру в подобной ситуации: ему предложили вызвать "Скорую помощь", но он отказался в присутствии свидетелей - других пассажиров автобуса.

Кто прав в этой истории и удастся ли найти свидетелей произошедшего, пока не ясно. Пока что в соцсетях идет бурное обсуждение похожих случаев:

- Такая же история была и у моей дочери, высадили возле Захара... Уже на остановке люди отвели в "Пятёрочку", а сотрудники магазина вызвали "Скорую помощь", - пишет Виолетта.

- Наподобие был случай в 67-м. Парню было плохо, это было около Мехзавода, ехали в город. Не на остановке! водитель открыл двери, парнишка подышал и поехал дальше. Ни один пассажир не возмутился. Всё было хорошо, - добавляет Ольга Бурмистрова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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