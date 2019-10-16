В Самаре маршрутки № 123 и 480 будут ездить до ж/д переезда в Крутых Ключах

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-16T13:25:47+03:00

Маршрутки № 123 и 480 будут ездить до Крутых Ключей

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В Самаре скорректировали схему движения двух автобусных маршрутов. Речь идет о маршрутках № 123 и 480. Первая курсирует от завода "Экран" до поселка Петра Дубрава, а вторая - от железнодорожного вокзала до жилого района Кошелев Парк.

- Продлен маршрут автобусов № 123 и 480. С 15 октября они начали ездить через железнодорожный переезд в Крутых Ключах до конечной остановки автобуса № 67, - сообщили в твиттере администраторы группы "Микрорайон Кошелев Парк".

Напомним, что местные жители уже давно просили властей продлить маршруты движения этих автобусов. Просьбы самарцев были услышаны.

ИСТОЧНИК KP.RU