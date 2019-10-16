В Похвистнево автомобилиста оставили на год без прав за сбитую насмерть собаку

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-16T13:43:17+03:00

Мужчина наехал на животное, а потом скрылся с места ДТП

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Недавно в Похвистнево произошло смертельное ДТП. Там неизвестный водитель на глазах у хозяйки сбил насмерть собаку и уехал. Женщина решила не оставлять это просто так и заявила на автомобилиста в полицию.

- При патрулировании города экипаж ДПС заметил на улице Революционной автомобиль предполагаемого нарушителя. Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции. В ходе опроса 43-летний местный житель признался, что случайно наехал на собаку, после чего покинул место ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении водителя составили административный протокол по статье «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП». Похвистневский районный суд принял решение лишить мужчину прав на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU