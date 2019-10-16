Шестое поражение подряд: самарские «летчики» уступили «Ермаку» в матче ВХЛ

16 Окт. 20:42 2019-10-16T20:42:00+03:00

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В среду, 16 октября, в Ангарске прошел матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Встречались местный «Ермак» и самарский ХК ЦСК ВВС. Хозяева ледовой площадки оказались сильнее «летчиков». Они обыграли самарцев со счетом 4:3.

Счет в матче на 16 минуте открыл игрок ЦСК ВВС Юнышев. Во втором периоде хозяева перехватили инициативу, четыре раза поразив ворота голкипера Павла Попкова. Самарцы же в этот отрезок успели забить только одну шайбу. Отличился Колычев. В заключительном периоде «летчики» сократили отставание - на 48 минуте третий гол забил Гусев, но не смогли переломить ход игры. В итоге команда получила шестое поражение подряд.

Как сообщает пресс-служба ЦСК ВВС, следующий матч команда проведет в пятницу, 18 октября, в Красноярске. Там самарцы сразятся с местным «Соколом».

ИСТОЧНИК KP.RU