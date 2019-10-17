Тольяттинская "Лада" на выезде проиграла "Соколу" со счетом 1:3

СЕГОДНЯ 08:12 2019-10-17T09:16:50+03:00

Команда из Автограда забила единственную шайбу только в концовке матча

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В среду, 16 октября, в Красноярске прошел матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между тольяттинской "Ладой" и местным "Соколом". К сожалению, команде из Автограда не удалось обыграть соперника.

Красноярцы вели в счете с самого начала матча. На 5 минуте ворота тольяттинцев поразил Григорий Мищенко. В середине второго периода отличился Владимир Коротков, а третью шайбу в ворота Александра Скрытника на 46 минуте забросил Антон Вилков. Ответить тольяттинцы смогли только в конуовке встречи. Автором гола стал Филипп Толузаков. В итоге матч завершился победой "Сокола" со счетом 3:1.

Как сообщает пресс-служба "Лады", следующую игру команда проведет 20 октября дома. Ей предстоит сразиться с "Динамо" из Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU