Правила знают, но нарушают: ГИБДД выставила посты у школ, возле которых сбивали детей
15 и 17 октября городская ГИБДД выставила по 17 дополнительных постов ДПС у школ, которые за последний год попадали в сводки дорожных происшествий.
- Дело в том, что с начала года у нас на 2,4% увеличилось число ДТП с участием несовершеннолетних и на 10,3% количество пострадавших детей, - рассказали в ГИБДД г.Самары. – Причем анализ аварийности показал: стало меньше ДТП, произошедших по неосторожности самих детей На наш взгляд, это говорит о том, что Правила дорожного движения в большинстве своем дети знают.
Сегодня сотрудники ГИБДД разделились: часть из них следила за водителями и проверяла, соблюдают ли они правила перевозки детей, а другие вместе с родительским патрулем следили за тем, как дети переходят дорогу, сопровождали тех ребят, которые в школу шли без сопровождения взрослых и раздавали световозвращающую бумагу тем, у кого не было подобных элементов на одежде.
Детям раздали световозвращающую бумагуФото: из архива ГИБДД.
Если ожидаемого эффекта эти меры не принесут, то ГИБДД будет продолжать воздействовать на нарушителей рублем.
ИСТОЧНИК KP.RU