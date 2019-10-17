Правила знают, но нарушают: ГИБДД выставила посты у школ, возле которых сбивали детей

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-17T14:07:32+03:00

За 9 месяцев 2019 года в Самаре произошло 126 аварий, в которых травмы получили 141 ребенок, оба показателя больше, чем за тот же период прошлого года.

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15 и 17 октября городская ГИБДД выставила по 17 дополнительных постов ДПС у школ, которые за последний год попадали в сводки дорожных происшествий.

- Дело в том, что с начала года у нас на 2,4% увеличилось число ДТП с участием несовершеннолетних и на 10,3% количество пострадавших детей, - рассказали в ГИБДД г.Самары. – Причем анализ аварийности показал: стало меньше ДТП, произошедших по неосторожности самих детей На наш взгляд, это говорит о том, что Правила дорожного движения в большинстве своем дети знают.

Сегодня сотрудники ГИБДД разделились: часть из них следила за водителями и проверяла, соблюдают ли они правила перевозки детей, а другие вместе с родительским патрулем следили за тем, как дети переходят дорогу, сопровождали тех ребят, которые в школу шли без сопровождения взрослых и раздавали световозвращающую бумагу тем, у кого не было подобных элементов на одежде.

Детям раздали световозвращающую бумагуФото: из архива ГИБДД.

Если ожидаемого эффекта эти меры не принесут, то ГИБДД будет продолжать воздействовать на нарушителей рублем.

ИСТОЧНИК KP.RU