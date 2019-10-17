Миллиардер Леонид Михельсон вернул себе "Нову" из Новокуйбышевска

СЕГОДНЯ 22:13 2019-10-17T22:18:03+03:00

Раньше у "Новы" было несколько владельцев Фото: Википедия

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Самый богатый по версии журнала Forbes человек России, почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон возвращается в город, в котором он когда-то начал путь к богатствам.

- Бизнесмен Леонид Михельсон стал владельцем 100% строительной компании "Нова", которой с августа 2018 года владела его дочь Виктория. Об этом свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс", - сообщает "Интерфакс".

"Нова" создана на базе строительного треста "Куйбышевтрубопроводстрой".В 2017 году компания заняла 17 место среди крупнейших российских строительных подрядчиков нефтегазовой отрасли с выручкой в 13 млрд рублей. Именно "Нова" строит крупнейшие объекты "НОВАТЭКа", председателем правления которой является Михельсон.

ИСТОЧНИК KP.RU