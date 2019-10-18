В Тольятти долг в 84 млн рублей за тепло «оставил» УК без служебных авто и оргтехники

СЕГОДНЯ 08:50 2019-10-18T08:50:31+03:00

Теплоэнергетики не дождались платы за свои услуги и наведались в гости к УК с приставами Фото: Архив "КП"

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В Тольятти управляющую компанию № 3 оставили без автомобилей и оргтехники. Их конфисковали в счет погашения долга за тепло, который сейчас составляет 84 млн рублей.

- Судебные приставы конфисковали четыре служебных автомобиля Kia и оргтехнику, находящуюся в собственности ООО «Управляющая компания № 3», - сообщили в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Как отмечают в компании, общий долг жителей и компаний Тольятти за тепло уже перевалил за 1,6 млрд рублей, причем большая часть из этой суммы — 1,2 млрд рублей — долг УК и ТСЖ. В ближайшее время теплоэнергетики вместе с приставами собираются наведаться в «гости» еще к нескольким компаниям, долги которых варьируются от 21 млн рублей до 40 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU