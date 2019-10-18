2019-10-18T08:50:31+03:00
Общество

В Тольятти долг в 84 млн рублей за тепло «оставил» УК без служебных авто и оргтехники

Имущество организации конфисковали, чтобы частично погасить задолженность
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Теплоэнергетики не дождались платы за свои услуги и наведались в гости к УК с приставамиТеплоэнергетики не дождались платы за свои услуги и наведались в гости к УК с приставамиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тольятти управляющую компанию № 3 оставили без автомобилей и оргтехники. Их конфисковали в счет погашения долга за тепло, который сейчас составляет 84 млн рублей.

- Судебные приставы конфисковали четыре служебных автомобиля Kia и оргтехнику, находящуюся в собственности ООО «Управляющая компания № 3», - сообщили в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Как отмечают в компании, общий долг жителей и компаний Тольятти за тепло уже перевалил за 1,6 млрд рублей, причем большая часть из этой суммы — 1,2 млрд рублей — долг УК и ТСЖ. В ближайшее время теплоэнергетики вместе с приставами собираются наведаться в «гости» еще к нескольким компаниям, долги которых варьируются от 21 млн рублей до 40 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Самарской области прикинулся попавшим в беду иностранцем и выманил у доверчивой пенсионерки деньги
Двери открыты, окна разбиты: в Самаре горевший кинотеатр «Юность» закроют забором
В Самаре при пожаре в квартире на Партизанской один человек погиб, еще четверо спасены
Молодых специалистов КНПЗ посвятили в нефтяники
В Самаре 13-летний подросток по дороге домой угодил под колеса Toyota
Самарец Семен Варламов стал второй звездой матча «Айлендерс» - «Виннипег» в НХЛ
В Самаре у подъездов должников за воду и канализацию начали ставить завязанные в узел трубы
Слушал блатные песни и ругался матом: в Самаре хамоватый водитель автобуса после замечания вытолкнул пассажира на улицу
Предпроектные работы завершены: в Самаре готовятся к строительству планетария
В Самаре директор фирмы купил на 5 млн рублей мифическое оборудование и попал под суд
В Борском водитель без прав уронил газовую опору и отправил пассажира в больницу
Миллиардер Леонид Михельсон вернул себе "Нову" из Новокуйбышевска
В Самаре бизнесмен непонятным образом сделал 30 тысяч кг сливочного масла из 5 тысяч
В Самарской области градостроитель изготавливал фиктивные документы на земельные участки
В Самарской области продавцам запретили отдавать фальшивые деньги покупателям
Прокуратура отчитала бизнесменов, которые испортили воздух в Тольятти
Устали от неудобств: полицейские рассказали, почему нашлись современные "Ромео и Джульетта"
"Самара Арена" получила паспорт безопасности и может принимать матчи РПЛ
Гаражи убрали, а мусор остался: в Самаре с площадки у дома на Панова вывезли 30 грузовиков с отходами
В Самарской области проштрафившийся автомобилист не смог соблазнить полицейского
До беды недалеко: самарские коммунальщики напомнили об опасности размещения детских площадок на сетях
Оздоровят Волгу: в Самаре начали реконструкцию системы очистки сточных вод
В Самаре утвердили документацию по планировке территории для новой контактной сети троллейбусов
На восстановление Фабрики-кухни в Самаре направят почти 1,4 млрд рублей из федеральной казны