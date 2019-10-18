Слушал блатные песни и ругался матом: в Самаре хамоватый водитель автобуса после замечания вытолкнул пассажира на улицу

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-18T09:45:49+03:00

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Жители Самары пожаловались на вопиющий случай, который недавно произошел в автобусе № 35. По их словам, водитель слушал в салоне блатные песни и на громкой связи переговаривался матом со своими коллегами. Один из пассажиров решил сделать мужчине замечание, но в итоге оказался на улице.

- Молодой человек сделал водителю замечание, чтобы тот убавил или выключил музыку в стиле шансон. В ответ на это водитель оскорбил пассажира и стал браниться на него, а потом вытолкнул парня из автобуса на проезжую часть. Водитель говорил матом, не стесняясь пассажиров, в том числе и детей, - написали в твиттере горожане.

Самарцы обратились к властям с просьбой объяснить, как такие неуравновешенные люди попадают на работу в транспортные компании и кто их допускает к вождению автобусов. В департаменте транспорта Самары заявили, что этот случай из ряда вон выходящий и что такое поведение водителя совершенно неприемлемо. Чиновники попросили прояснить ситуацию перевозчика — компанию «СамараАвтоГаз». Представители организации отметили, что примут в отношении водителя дисциплинарные меры, вплоть до увольнения, и принесли извинения.

ИСТОЧНИК KP.RU