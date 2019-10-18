2019-10-18T09:45:49+03:00
Общество

Слушал блатные песни и ругался матом: в Самаре хамоватый водитель автобуса после замечания вытолкнул пассажира на улицу

Молодой человек просто попросил водителя убавить музыку, но тот разъярился и начал браниться
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Перевозчик пообещал разобраться с агрессивным водителемПеревозчик пообещал разобраться с агрессивным водителемФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Жители Самары пожаловались на вопиющий случай, который недавно произошел в автобусе № 35. По их словам, водитель слушал в салоне блатные песни и на громкой связи переговаривался матом со своими коллегами. Один из пассажиров решил сделать мужчине замечание, но в итоге оказался на улице.

- Молодой человек сделал водителю замечание, чтобы тот убавил или выключил музыку в стиле шансон. В ответ на это водитель оскорбил пассажира и стал браниться на него, а потом вытолкнул парня из автобуса на проезжую часть. Водитель говорил матом, не стесняясь пассажиров, в том числе и детей, - написали в твиттере горожане.

Самарцы обратились к властям с просьбой объяснить, как такие неуравновешенные люди попадают на работу в транспортные компании и кто их допускает к вождению автобусов. В департаменте транспорта Самары заявили, что этот случай из ряда вон выходящий и что такое поведение водителя совершенно неприемлемо. Чиновники попросили прояснить ситуацию перевозчика — компанию «СамараАвтоГаз». Представители организации отметили, что примут в отношении водителя дисциплинарные меры, вплоть до увольнения, и принесли извинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Самарской области прикинулся попавшим в беду иностранцем и выманил у доверчивой пенсионерки деньги
Двери открыты, окна разбиты: в Самаре горевший кинотеатр «Юность» закроют забором
В Самаре при пожаре в квартире на Партизанской один человек погиб, еще четверо спасены
Молодых специалистов КНПЗ посвятили в нефтяники
В Самаре 13-летний подросток по дороге домой угодил под колеса Toyota
Самарец Семен Варламов стал второй звездой матча «Айлендерс» - «Виннипег» в НХЛ
В Самаре у подъездов должников за воду и канализацию начали ставить завязанные в узел трубы
Предпроектные работы завершены: в Самаре готовятся к строительству планетария
В Тольятти долг в 84 млн рублей за тепло «оставил» УК без служебных авто и оргтехники
В Самаре директор фирмы купил на 5 млн рублей мифическое оборудование и попал под суд
В Борском водитель без прав уронил газовую опору и отправил пассажира в больницу
Миллиардер Леонид Михельсон вернул себе "Нову" из Новокуйбышевска
В Самаре бизнесмен непонятным образом сделал 30 тысяч кг сливочного масла из 5 тысяч
В Самарской области градостроитель изготавливал фиктивные документы на земельные участки
В Самарской области продавцам запретили отдавать фальшивые деньги покупателям
Прокуратура отчитала бизнесменов, которые испортили воздух в Тольятти
Устали от неудобств: полицейские рассказали, почему нашлись современные "Ромео и Джульетта"
"Самара Арена" получила паспорт безопасности и может принимать матчи РПЛ
Гаражи убрали, а мусор остался: в Самаре с площадки у дома на Панова вывезли 30 грузовиков с отходами
В Самарской области проштрафившийся автомобилист не смог соблазнить полицейского
До беды недалеко: самарские коммунальщики напомнили об опасности размещения детских площадок на сетях
Оздоровят Волгу: в Самаре начали реконструкцию системы очистки сточных вод
В Самаре утвердили документацию по планировке территории для новой контактной сети троллейбусов
На восстановление Фабрики-кухни в Самаре направят почти 1,4 млрд рублей из федеральной казны