2019-10-18T10:04:45+03:00
Общество

В Самаре у подъездов должников за воду и канализацию начали ставить завязанные в узел трубы

Новые арт-объекты должны будут "рассказать" соседям, что в их доме живет злостный неплательщик
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: РКС-СамараФото: РКС-Самара
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В Самаре коммунальщики придумали новый способ сообщить окружающим, что в том или ином доме живет должник. К "пирамиде позора" и "лазерному шоу" добавили новый арт-объект, который представляет собой завязанную в узел трубу.

- С октября мы начали устанавливать у подъездов, в которых у одного из жильцов затампонирована канализация, необычные уведомления. Главная их задача - оповестить всех соседей, что в их доме живет злостный неплательщик за коммунальные услуги, - сообщили в пресс-службе "РКС-Самара".

Как отмечают в компании, канализацию в квартирах должников перекрывают в том случае, если человек не платил за воду и водоотведение больше трех месяцев. Коммунальщики через общедомовой стояк крепят заглушку, из-за которой из квартиры должника не уходят стоки. Заглушки снимают только после оплаты долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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