Самарец Семен Варламов стал второй звездой матча «Айлендерс» - «Виннипег» в НХЛ
Вратарь отразил 32 броска из 33
Ранее Варламова признали третьей звездой матча с Florida Panthers, где он отразил 35 бросков из 37.
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Уроженец Самары вратарь New York Islanders Семен Варламов стал второй звездой матча против Winnipeg Jets в NHL. Голкипер отразил 32 броска по своим воротам из 33. Матч закончился победой «островитян» 3:1.
Ранее Варламова признали третьей звездой матча с Florida Panthers, где он отразил 35 бросков из 37, а «пантеры» победили 3:2.
Напомним, Семен Варламов перешел в Islanders в это межсезонье. В составе «островитян» вратарь одержал вторую победу в четырех матчах.
После семи игр New York Islanders занимает восьмое место в Восточной конференции NHL.
ИСТОЧНИК KP.RU