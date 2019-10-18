Самарец Семен Варламов стал второй звездой матча «Айлендерс» - «Виннипег» в НХЛ

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-18T10:06:06+03:00

Ранее Варламова признали третьей звездой матча с Florida Panthers, где он отразил 35 бросков из 37.

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Уроженец Самары вратарь New York Islanders Семен Варламов стал второй звездой матча против Winnipeg Jets в NHL. Голкипер отразил 32 броска по своим воротам из 33. Матч закончился победой «островитян» 3:1.

Ранее Варламова признали третьей звездой матча с Florida Panthers, где он отразил 35 бросков из 37, а «пантеры» победили 3:2.

Напомним, Семен Варламов перешел в Islanders в это межсезонье. В составе «островитян» вратарь одержал вторую победу в четырех матчах.

После семи игр New York Islanders занимает восьмое место в Восточной конференции NHL.

ИСТОЧНИК KP.RU