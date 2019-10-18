Водителя автобуса в Самаре, который обругал и вытолкнул из салона пассажира, уволили с работы

СЕГОДНЯ 16:34 2019-10-18T16:35:57+03:00

Перевозчик извинился за поведение своего теперь уже бывшего сотрудника

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В Самаре разобрались с водителем автобуса № 35, который обругал пассажира и вытолкнул его из салона на улицу. Перевозчик решил, что такой неуравновешенный сотрудник ему не нужен.

- Водитель уволен в соответствии с приказом от 18 октября 2019 года. Еще раз приносим извинения всем участникам и очевидцам происшествия за его действия, - написали в твиттере представители компании "СамараАвтоГаз".

Напомним, что конфликт между водителем и пассажиром разгорелся утром 17 октября. Молодому человеку не понравилось, что водитель громко слушает блатные песни и переговаривается матом со своими коллегами. Он сделал ему замечание, на что водитель оскорбил его и вытолкнул из автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU