Водителя автобуса в Самаре, который обругал и вытолкнул из салона пассажира, уволили с работы
В Самаре разобрались с водителем автобуса № 35, который обругал пассажира и вытолкнул его из салона на улицу. Перевозчик решил, что такой неуравновешенный сотрудник ему не нужен.
- Водитель уволен в соответствии с приказом от 18 октября 2019 года. Еще раз приносим извинения всем участникам и очевидцам происшествия за его действия, - написали в твиттере представители компании "СамараАвтоГаз".
Напомним, что конфликт между водителем и пассажиром разгорелся утром 17 октября. Молодому человеку не понравилось, что водитель громко слушает блатные песни и переговаривается матом со своими коллегами. Он сделал ему замечание, на что водитель оскорбил его и вытолкнул из автобуса.
ИСТОЧНИК KP.RU