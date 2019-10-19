2019-10-19T09:12:28+03:00
Общество

В Самарской области сотрудники УФСИН посадили туи

«Зеленую акцию» планируют продолжить и в следующем году
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
УФСИН России по Самарской областиУФСИН России по Самарской области
Изменить размер текста:

Возле СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области появились молодые туи. Высадить деревья на территории следственного изолятора предложила заместитель начальника учреждения, майора внутренней службы Ольги Атласовой. Идею поддержали ни только коллеги, но и местное лесничество и духовенство. Руководство лесного хозяйства выделили саженцы туи в качестве благотворительной помощи, а сажать деревья помогал священник, окормляющий СИЗО-2, отец Максим.

Также в озеленении территорий СИЗО участвовали председатель совета ветеранов учреждения майор внутренней службы в отставке Ольга Евстафьева и молодые сотрудники УИС, недавно принявшие присягу.

«Зеленую акцию» планируют продолжить. Следующую партию саженцев намерены высадить в следующем году, приурочив к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области многодетная мать упала на пеноблок и сломала позвоночник
«Когда ушла последняя маршрутка»: в Самарской области обсуждают видео с «зацепером» из Сызрани
В Самарской области ищут кошку-кормилицу для чудом-выживших котят
Была ли «Калина»? В Самаре на Волжском шоссе водитель BMW встретился со столбом
Пришел в гости и ограбил пенсионеров: в Самарской области мужчина схватил со стола чужие деньги и бежал
«Для таких мест нет!» В Самарской области глухонемого мужчину отказались заселить в гостиницу
Появились фотографии и видео с ночного пожара на ул. Ленинская в Самаре
В Куйбышевском районе Самары на несколько дней ограничат движение по улице Нефтяников
МТС предложит бесплатный безлимитный интернет киноманам
Заброшенный памятник архитектуры в Самаре защитили от бомжей
В Самаре неравнодушный прохожий спас собаку, упавшую в колодец на Юных Пионеров
Несколько самарских улиц перекроют из-за легкоатлетического забега
Мужчина на Hyundai спровоцировал серьезное ДТП в Самарской области
Обойдемся без зонтов? Синоптики рассказали о погоде на выходные в Самарской области
Водителя автобуса в Самаре, который обругал и вытолкнул из салона пассажира, уволили с работы
В Зубчаниновке на площади 100 кв.м полыхал частный кирпичный дом