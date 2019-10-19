В Самарской области сотрудники УФСИН посадили туи

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-19T09:12:28+03:00

«Зеленую акцию» планируют продолжить и в следующем году

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Возле СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области появились молодые туи. Высадить деревья на территории следственного изолятора предложила заместитель начальника учреждения, майора внутренней службы Ольги Атласовой. Идею поддержали ни только коллеги, но и местное лесничество и духовенство. Руководство лесного хозяйства выделили саженцы туи в качестве благотворительной помощи, а сажать деревья помогал священник, окормляющий СИЗО-2, отец Максим.

Также в озеленении территорий СИЗО участвовали председатель совета ветеранов учреждения майор внутренней службы в отставке Ольга Евстафьева и молодые сотрудники УИС, недавно принявшие присягу.

«Зеленую акцию» планируют продолжить. Следующую партию саженцев намерены высадить в следующем году, приурочив к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU