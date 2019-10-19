2019-10-19T09:55:57+03:00
Происшествия

Появились фотографии и видео с ночного пожара на ул. Ленинская в Самаре

Огонь повредил два деревянных жилых дома
Евгения ВАСИНА
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Работали по повышенному рангу вызова «пожар №2»Работали по повышенному рангу вызова «пожар №2»Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Пожар на улице Ленина в Самаре начался глубокой ночью 19 октября. Сообщение о ЧП в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» поступило в 3 часа 11. Горели два двухэтажных деревянных жилых дома на ул. Ленинская - дом №265 и №267. К месту пожара незамедлительно отправились пожарные расчеты.

Огонь перекинулся на соседний дом Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Огонь перекинулся на соседний домФото: ГУ МЧС России по Самарской области

- Прибывшими подразделениями ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области» было установлено, что происходит горение двух жилых домов и надворных построек на общей площади 450 кв. м., - сообщили в пресс-службе МЧС России по Самарской области.

Ночной пожар в Самаре на улице Ленинская.

Потребовалось подкрепление. К месту ЧП дополнительно были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова «пожар №2». В 3 часа 59 минут пожар удалось локализовать на площади 450 кв. м.

Никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Никто не пострадалФото: ГУ МЧС России по Самарской области

Ликвидировали пожар в 7 часов 40 минут. Обошлось без погибших и пострадавших. В борьбе с возгоранием участвовали 99 человек, 28 ед. техники, в том числе от МЧС России 72 человек, 18 ед. техники. В результате пожара огнем уничтожены жилой дом № 267, кровля жилого дома № 265 и надворные постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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