Появились фотографии и видео с ночного пожара на ул. Ленинская в Самаре

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-19T09:55:57+03:00

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Пожар на улице Ленина в Самаре начался глубокой ночью 19 октября. Сообщение о ЧП в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» поступило в 3 часа 11. Горели два двухэтажных деревянных жилых дома на ул. Ленинская - дом №265 и №267. К месту пожара незамедлительно отправились пожарные расчеты.

Огонь перекинулся на соседний домФото: ГУ МЧС России по Самарской области

- Прибывшими подразделениями ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области» было установлено, что происходит горение двух жилых домов и надворных построек на общей площади 450 кв. м., - сообщили в пресс-службе МЧС России по Самарской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/738774" frameborder="0"></iframe> Ночной пожар в Самаре на улице Ленинская.

Потребовалось подкрепление. К месту ЧП дополнительно были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова «пожар №2». В 3 часа 59 минут пожар удалось локализовать на площади 450 кв. м.

Никто не пострадалФото: ГУ МЧС России по Самарской области

Ликвидировали пожар в 7 часов 40 минут. Обошлось без погибших и пострадавших. В борьбе с возгоранием участвовали 99 человек, 28 ед. техники, в том числе от МЧС России 72 человек, 18 ед. техники. В результате пожара огнем уничтожены жилой дом № 267, кровля жилого дома № 265 и надворные постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU