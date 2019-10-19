«Для таких мест нет!» В Самарской области глухонемого мужчину отказались заселить в гостиницу

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-19T10:30:18+03:00

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Возмутительная ситуация произошла накануне в селе Борское Самарской области. Как сообщает «Похвистнево-Информ», в магазин села Борское, к местной жительнице Виктории, обратился мужчина. Он попросил помочь ему найти гостиницу на сутки.

- Мужчина был прилично одетый, но он глухонемой! Кое-как я поняла, что он хочет от меня, дала ему листок и ручку, он написал, что ему нужна гостиница, переночевать один день! Я дала адрес нашей гостиницы и указала дорогу до нее по навигатору, - сообщила девушка.

Она была уверена, что проблем с заселением у мужчины не будет. Но через час мужчина вернулся и сообщил, что в гостинице ему отказали в комнате, сославшись на то, что свободных мест нет.

- Я звоню в эту гостиницу, спрашиваю место про одну ночь. Мне отвечают, что места есть, приходите! Я удивилась и спросила, по какой причине тогда отказали в заселении инвалиду? Мне ответили, что они его не возьмут! Хотя мужчина не бесплатно напрашивался и без проблем мог заплатить за номер, - возмущается Виктория.

К счастью, девушка сдаваться не стала и с таким порядком вещей мириться не собралась. Она потребовала дать ей телефон хозяина гостиницы. Но администратор и в этом отказала. В ответ Виктория уверила, что все равно расскажет об этом руководству гостиницы. Тут администратор сдалась и сразу нашла свободное место.

- Люди вы что такие черствые? Понимаю с ним тяжело общаться! Но можно же на листке написать, что он хочет от вас! Он же не к вам домой проситься и не за «спасибо», а за свои деньги! И не бомж, а приличный мужчина. Почему если он не такой как вы, вы его гоняете! – Возмущается девушка.

Мужчина все же нашел ночлег в гостинице, однако, что его привело в Борское и чем он так не угодил с первого раза администратору отеля – неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU