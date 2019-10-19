2019-10-19T12:42:34+03:00
Дом. Семья

В Самарской области ищут кошку-кормилицу для чудом-выживших котят

Кошку загрызла собаки, но малышей спасли очевидцы
Евгения ВАСИНА
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Фото паблика "Пришествия Тольятти" (patrul_tlt/vk.com)Фото паблика "Пришествия Тольятти" (patrul_tlt/vk.com)
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В Тольятти местные жители спасают от гибели двух чудо-выживших котят. Беременную кошку загрызла собака и малыши остались без мамы.

- Это произошло в ночь с 18 на 19 октября у меня во дворе на Молодежном бульваре. В 3 часа собаки загрызли беременную кошку. Осталось два котенка! Помогите пожалуйста, я не знаю, что делать с ними. Может у кого-то есть кошка с котятами, - обратился за советом к горожанам тольяттинец Андрей.

На просьбу о помощи местные жители откликнулись сразу. Даже есть желающие забрать как минимум одного малыша домой, только сначала котятам нужно окрепнуть.

- Кормить нужно заменителем грудного кошачьего молока, он продается в ветмагазинах, по чуть-чуть из шприца, каждые два часа, - посоветовала Елена. - Попробуйте найти кормящую кошку, бывает, что принимает, как своих.

Участники паблика «Происшествия Тольятти» добавили, что при должном уходе малыши могут выжить и без кошки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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