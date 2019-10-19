«Когда ушла последняя маршрутка»: в Самарской области обсуждают видео с «зацепером» из Сызрани

СЕГОДНЯ 13:13 2019-10-19T13:18:56+03:00

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Странное видео накануне появилось в социальных сетях. На кадрах мужчина зацепился за кузов грузовика и куда-то едет в таком положении. Заметно, что у мужчины устали руки, но он держится.

- Мужчина возвращался домой. Однако, ни автобусов, ни маршруток не было, городские улицы рано опустели. На частный извоз сызранцу, наверное, не хватило денег, а вот адреналина было с излишком, - иронично отметили авторы поста в паблике «Происшествия Тольятти».

Зацепер в Сызрани катался на грузовике .Мужчина зацепился за кузов грузовика, чтобы добраться до места. Куда он ехал - неизвестно.

Добрался ли он до места своего назначения, не известно. Видео снял водитель из позади следующей машины. Некоторых участников паблика возмутило, что автолюбитель снимал видео, вместо того чтобы проинформировать водителя грузовика о непрошенном пассажире, или помочь «зацеперу». Однако, видео очень короткое и предсказать, как развивались события дальше сложно. Надеемся, и с «пассажиром», и с водителями все хорошо.

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ИСТОЧНИК KP.RU