В Самарской области пропал мужчина в армейском бушлате

СЕГОДНЯ 16:11 2019-10-19T17:48:45+03:00

Уже несколько дней его ищут волонтеры

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Волонтеры и родственники разыскивают Владимира Геннадьевича Белоглазова. 51-летний житель Самарской области пропал 17 октября в селе Сергиевск, Сергиевский район, Самарская область.

В субботу, 19 октября волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» приступили к поиску на местности. Штаб поиска работает с 9.00 19 октября по адресу: с. Сергиевск, ул. Галяшина, д.48.

Приметы припавшего: рост 185-190 см, худощавое телосложение, волосы короткие русые с сединой, глаза серо-голубые. Пропавший Владимир Белоглазов был одет в армейский бушлат зеленого цвета, камуфляжные брюки и черные берцы.

Если вам, что-то известно о том, где сейчас находится пропавший, сообщите эту информацию координатору поиска Светлане, телефон +7-996-744-78-67

ИСТОЧНИК KP.RU