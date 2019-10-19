«Завтра вместо собаки может оказаться человек»: в Тольятти разгораются споры из-за сбитого щенка

СЕГОДНЯ 19:52 2019-10-19T19:52:36+03:00

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Активные жители Тольятти разыскивают водителя, который в субботу, 19 октября примерно в 14:50 сбил щенка и даже не остановился. ДТП произошло в Центральном районе города на улице Победа.

- Возраст сбитого щенка 4-5 месяцев, судя по повреждениям, удар был очень сильный. Скорее всего скорость водителя была не менее 90 км/ч. Водитель место ДТП покинул, чем нарушил закон. п. 2 ст. 12.27 (КоАП). К сожалению, помочь животному было уже невозможно. Щенок бился в конвульсиях и умирала при мне, - завила Катерина Воробьева.

Очевидцы происшествия утверждают, что щенок жил на местной стоянке, всегда был на привязи и на дорогу не выбегал. Почему в этот роковой день он свободно бегал – неизвестно.

- Прошу не оставаться равнодушными, и помочь наказать по всей строгости закона, этого правонарушителя! Ведь завтра, вместо собаки может оказаться человек, - обратилась к горожанам Катерина.

Пост вызвал множество споров. Случайно или намеренно автолюбитель совершил наезд на животное? Некоторые автолюбители предположили, что водитель мог просто не заметить, что наехал на небольшое препятствие, особенно, если щенок подбежал к машине сбоку или выскочил из-за другого авто. Другие отметили, что, если скорость водителя действительно была внушительной, то и машина должна была получить заметные повреждения.

Чтобы разобрать в том, что же произошло на улице Победы, Екатерина ищет свидетелей и видео с регистратора.

ИСТОЧНИК KP.RU