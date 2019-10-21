2019-10-21T10:58:46+03:00
Спорт

Тольяттинский «Акрон» обыграл «Тюмень» и вышел в лидеры ПФЛ

Красно-черные делят 1-2 места с «КАМАЗом» в группе «Урал-Приволжье»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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После 15 туров «Акрон» набрал 32 очка. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).После 15 туров «Акрон» набрал 32 очка. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).
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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» крупно обыграл «Тюмень» в матче 15 тура группы «Урал-Приволжье» ПФЛ. Встреча проходила в Жигулевске и завершилась со счетом 3:0.

Счет в игре открыл футболист «Тюмени» Артем Семейкин, который отправил мяч в свои ворота на 24 минуте. Удвоить преимущество «Акрону» удалось на 52 минуте – Николай Иванников реализовал пенальти. А точку в матче поставил точный удар Сергея Кирякова. Почти весь матч гости играли вдесятером – на 7-ой минуте арбитр удалил игрока «Тюмени».

- Быстрое удаление у соперника изменило картину игры. Наш тренерский штаб благодарен ребятам за то, что сыграли четко, концентрированно, полностью выполнили установку на игру, - приводят слова главного тренера «Акрона» Дмитрия Емельянова в пресс-службе клуба.

В другом матче 15 тура «КАМАЗ» уступил на выезде «Челябинску». Благодаря этому «Акрон» смог догнать команду из Набережных Челнов и теперь делит с ней 1-2 строчки в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ. У обеих команд по 32 очка.

В следующем туре «Акрон» и «КАМАЗ» сыграют как раз друг с другом. Матч пройдет в Набережных Челнах 26 октября.

Другой тольяттинский клуб – «Лада» уступил в 15 туре «Уралу-2» 0:4 и занимает 11-ое – предпоследнее – место в турнирной таблице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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