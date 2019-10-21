2019-10-21T13:59:42+03:00
Происшествия

Дело бывшего гендиректора самарского РКЦ "Прогресс" отправили на дорасследование

Александра Кирилина обвиняют в растрате имущества и злоупотреблении полномочиями
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд велел прокуратуре дорасследовать дело Александра КирилинаСуд велел прокуратуре дорасследовать дело Александра Кирилина
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Кировский районный суд Самары решил не рассматривать дело бывшего генерального директора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина. Служители Фемиды вернули его в прокуратуру на дорасследование, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, Александра Кирилина обвиняют в присвоении и растрате имущества и злоупотреблении полномочиями. Так, в 2011-2016 годах он приобрел по завышенной стоимости гидравлический вытяжной пресс. Сумма контракта составила 125 млн рублей.

Второй эпизод, в котором обвиняют экс-главу "Прогресса", произошел в 2017 году. Он совершил растрату - похитил вверенное ему имущество на сумму более 3,5 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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