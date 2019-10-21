Два дзюдоиста из Самарской области завоевали медали на чемпионате Европы
Соревнования проходили среди спортсменов с нарушением слуха
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В Бельгии прошел чемпионат Европы по дзюдо среди глухих. В нем приняли участие представители 14 стран. В составе сборной России выступали спортсмены из Самарской области.
- На чемпионате Европы выступали два спортсмена из нашего региона: Дмитрий Белобородов и Мила Слепышева. Оба смогли завоевать медали, - сообщили представители министерства спорта Самарской области в твиттере.
Так, Дмитрий Белобородов выиграл «золото» в весовой категории до 60 кг, а Мила Слепышева стала обладательницей бронзовой медали в весовой категории свыше 63 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU