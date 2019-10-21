Два дзюдоиста из Самарской области завоевали медали на чемпионате Европы

СЕГОДНЯ 14:17 2019-10-21T14:17:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бельгии прошел чемпионат Европы по дзюдо среди глухих. В нем приняли участие представители 14 стран. В составе сборной России выступали спортсмены из Самарской области.

- На чемпионате Европы выступали два спортсмена из нашего региона: Дмитрий Белобородов и Мила Слепышева. Оба смогли завоевать медали, - сообщили представители министерства спорта Самарской области в твиттере.

Так, Дмитрий Белобородов выиграл «золото» в весовой категории до 60 кг, а Мила Слепышева стала обладательницей бронзовой медали в весовой категории свыше 63 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU