2019-10-21T14:38:03+03:00
Спорт

Тольяттинская пловчиха выиграла 5 медалей на INAS Global Games в Австралии

Ольга Потешкина завоевала 1 «золото», 3 «серебра» и 1 «бронзу»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской области
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В австралийском Брисбене прошли крупнейшие соревнования паралимпийского цикла INAS Global Games, в которых приняли участие более 1000 спортсменов. На них отличилась пловчиха КСДЮСШОР «Олимп» из Тольятти Ольга Потешкина. Она выступала на всемирных играх среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

- Тольяттинская спортсменка участвовала в 8 индивидуальных видах программы и 5 командных. Всего на ее счету 1 «золото», 3 «серебра» и 1 «бронза», которые она завоевала в эстафетах, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.

Так, девушка выиграла золотую медаль в комбинированной эстафете на дистанции 4х100, серебряную - в эстафете 4х200 вольным стилем, еще одно «серебро» - в комбинированной эстафете 4х50, а третье «серебро» - в эстафете 4х50 вольным стилем. Бронзовую медаль спортсменка завоевала на дистанции 4х100 вольным стилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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