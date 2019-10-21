Появился список закрытия остановок речного транспорта в Самарской области

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-21T15:19:01+03:00

Часть пристаней уже не работают, другие же будут открыты почти до конца ноября

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Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало график закрытия остановочных пунктов судов. Часть из них уже не работают. Это пляж имени Фрунзе, Осипенко, Зеленая роща, Средний пляж, Винновка (село Осиновка). Остальные пристани начнут закрываться со следующей недели.

- С 28 октября перестанут работать остановочные пункты Зольное, Солнечная поляна, Богатырь, Гаврилова поляна, Подгоры, Причал № 2, Нижний пляж, Шелехметь, Винновка-монастырь. С 11 ноября — Ширяево и поляна имени Фрунзе, а с 25 ноября — Причал № 1 и Проран, - сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Как отмечают в организации, до закрытия станции в Ширяево суда будут ходить туда раз в день — в 8:30, а отправляться в Самару — в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU