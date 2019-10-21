2019-10-21T15:41:40+03:00
Спорт

Пляжные «Крылья Советов» стартовали в Кубке мировых чемпионов с уверенной победы

Самарцы обыграли иракский клуб «Масафи Аль Васат» 3:0
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Следующий матч на турнире «Крылья» сыграют во вторник, 22 октября, против итальянского клуба «Атлетико Ликата».Следующий матч на турнире «Крылья» сыграют во вторник, 22 октября, против итальянского клуба «Атлетико Ликата».Фото: Альберт ДЗЕНЬ
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Пляжный футбольный клуб «Крылья Советов» в первом туре Кубка мировых чемпионов, который в эти дни проходит в турецкой Аланьи, обыграл багдадский «Масафи Аль Васат». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «КС».

Счет в матче открыл на первой минуте Владислав Жариков. Преимущество самарцев удвоил Амид Назаров на 28 минуте. А финальную точку во встрече поставил Артем Волошин, реализовавший пенальти.

Следующий матч на турнире «Крылья» сыграют во вторник, 22 октября, против итальянского клуба «Атлетико Ликата».

Напомним, бронзовые призеры чемпионата России по пляжному футболу «Крылья Советов» смогли принять участие в Кубке мировых чемпионов после отказа чемпиона страны петербургского «Кристалла» и серебряного призера московского «Спартака».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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