2019-10-21T16:00:03+03:00
Происшествия

В Тольятти автомобиль скорой помощи влетел в столб после столкновения с Largus

Авария произошла возле колледжа на улице Новозаводской
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Влад Дуров / ТОЛЬЯТТИФото: Влад Дуров / ТОЛЬЯТТИФото: vk.com
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Днем в понедельник, 21 октября, на улице Новозаводской в Тольятти произошло ДТП. Там около химико-технологического колледжа столкнулись автомобиль скорой помощи и Lada Largus. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Водитель легковушки выезжал на дорогу, а скорая помощь в этот момент начала поворачивать в сторону колледжа. Медики с включенными проблесковыми маячками ехали, - рассказали местные жители.

После удара легковой автомобиль вылетел на газон, а карета скорой помощи протаранила опору. По предварительным данным, в аварии пострадали медики. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и еще один автомобиль скорой помощи. Подробности случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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