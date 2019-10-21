В Тольятти автомобиль скорой помощи влетел в столб после столкновения с Largus
Днем в понедельник, 21 октября, на улице Новозаводской в Тольятти произошло ДТП. Там около химико-технологического колледжа столкнулись автомобиль скорой помощи и Lada Largus. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
- Водитель легковушки выезжал на дорогу, а скорая помощь в этот момент начала поворачивать в сторону колледжа. Медики с включенными проблесковыми маячками ехали, - рассказали местные жители.
После удара легковой автомобиль вылетел на газон, а карета скорой помощи протаранила опору. По предварительным данным, в аварии пострадали медики. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и еще один автомобиль скорой помощи. Подробности случившегося устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU