Школьники и привидения: самарцам показали мюзикл «Тайны серого замка, или Каникулы с привидением»

СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-21T16:26:17+03:00

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Показ для широкого круга зрителей состоялся 21 октября в Самаре в Доме культуры «Заря». Мюзикл «Тайна серого замка, или Каникулы с привидениями» подготовлен детской образцовой эстрадной студией «Дорога Добра». Студия работает на базе «Детской школы искусств №6» города Самары. Автором либретто стала режиссер студии Наталья Беляева, а музыку написал молодой самарский композитор Иван Пилюкшин.

- В год театра мы провели эксперимент: освоили новый жанр мюзикла. Спектакль мы готовили около двух месяцев, и еще год шлифовали его: в этом процессе самое активное участие принимали юные артисты, - говорит Наталья Беляева. Актерам от семи до 16 лет. Их талант уже оценили на пяти фестивалях от городского до международного уровня. Спектакль также стал финалистом фестиваля «Театральное Приволжье».

Маленькие летучие мыши покорили зрителей. Фото: Андрей Савельев.

Юных актеров поддержал заместитель председателя правительства Самарской области, председатель оргкомитета фестиваля Александр Фетисов.

- Право стать победителем регионального этапа отстаивали более 20 театральных коллективов, и сегодня самарцы могут увидеть работу, которую жюри признало одной из лучших, - рассказал Александр Фетисов. – Конкуренция была большая, Самарская область один из самых театральных регионов Приволжского федерального округа. В финале ребята будут соревноваться с коллективами из других регионов ПФО, поэтому им очень важна наша поддержка. Я считаю, что наш театр с этой замечательной постановкой заслуживает права быть лучшим. Хотя судить, конечно, зрителям.

Напомним, что фестиваль «Театральное Приволжье» проходит под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Сейчас проходит окружной этап, на котором по результатам зрительского голосования будут определены лучшие спектакли ПФО – за победу сразятся коллективы из 14 регионов. Пожелаем юным артистам успеха!

ИСТОЧНИК KP.RU