Устроили пробку: в Самаре на Московском шоссе не разъехались две иномарки
Обе машины получили серьезные повреждения передних частей
Фото: ДТП СамараФото: vk.com
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В понедельник, 21 октября, Московское шоссе в Самаре вновь сковала серьезная пробка. Дело в том, что там в районе ТЦ «Скала» столкнулись Toyota и Nissan. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
- Как они так не разъехались — непонятно. Оба автомобиля с разбитыми «мордами» стоят в одном направлении. Их развернуло в сторону кольца на Луначарского, - рассказали горожане.
Есть ли в ДТП пострадавшие, пока не известно. На месте работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Также очевидцы сообщают, что туда уже подъехал эвакуатор.
ИСТОЧНИК KP.RU