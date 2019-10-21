Устроили пробку: в Самаре на Московском шоссе не разъехались две иномарки

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-21T16:51:19+03:00

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В понедельник, 21 октября, Московское шоссе в Самаре вновь сковала серьезная пробка. Дело в том, что там в районе ТЦ «Скала» столкнулись Toyota и Nissan. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Как они так не разъехались — непонятно. Оба автомобиля с разбитыми «мордами» стоят в одном направлении. Их развернуло в сторону кольца на Луначарского, - рассказали горожане.

Есть ли в ДТП пострадавшие, пока не известно. На месте работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Также очевидцы сообщают, что туда уже подъехал эвакуатор.

ИСТОЧНИК KP.RU