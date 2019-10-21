2019-10-21T16:51:19+03:00
Происшествия

Устроили пробку: в Самаре на Московском шоссе не разъехались две иномарки

Обе машины получили серьезные повреждения передних частей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ДТП СамараФото: ДТП СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:

В понедельник, 21 октября, Московское шоссе в Самаре вновь сковала серьезная пробка. Дело в том, что там в районе ТЦ «Скала» столкнулись Toyota и Nissan. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Как они так не разъехались — непонятно. Оба автомобиля с разбитыми «мордами» стоят в одном направлении. Их развернуло в сторону кольца на Луначарского, - рассказали горожане.

Есть ли в ДТП пострадавшие, пока не известно. На месте работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Также очевидцы сообщают, что туда уже подъехал эвакуатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре завершили повторный ремонт фонтана в честь 30-летия Победы
Школьники и привидения: самарцам показали мюзикл «Тайны серого замка, или Каникулы с привидением»
В Тольятти автомобиль скорой помощи влетел в столб после столкновения с Largus
Деньги прятал в кулере: экс-прокурора судят за взятку в «родном» Промышленном районе
Светящиеся шары и колонны: в Самаре украсят склон площади Славы
Пляжные «Крылья Советов» стартовали в Кубке мировых чемпионов с уверенной победы
Появился список закрытия остановок речного транспорта в Самарской области
Думал проедет: в Самаре на Победе КамАЗ «поцеловал» автобус
Тольяттинская пловчиха выиграла 5 медалей на INAS Global Games в Австралии
Два дзюдоиста из Самарской области завоевали медали на чемпионате Европы
Дело бывшего гендиректора самарского РКЦ "Прогресс" отправили на дорасследование