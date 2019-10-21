Новый статус? Виктор Кузнецов стал советником губернатора Самарской области

СЕГОДНЯ 19:48 2019-10-21T19:49:36+03:00

Виктор Кузнецов уже был советником губернатора с 1 января 2012 по начало 2016 года Фото: Архив "КП"

До этого он занимал пост заместителя руководителя администрации губернатора

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В администрации губернатора Самарской области произошли кадровые перестановки. Виктор Кузнецов, который ранее занимал должность руководителя администрации губернатора Самарской области, теперь на сайте регионального правительства обозначен как советник губернатора.

По данным портала "Волга-Ньюс", назначение на новый пост датируется 10 октября.

Между тем, Виктор Кузнецов уже был советником губернатора с 1 января 2012 по начало 2016 года, когда регионом управлял Николай Меркушкин.

Первым заместителем руководителя администрации губернатора Самарской области тем временем назначен Владимир Терентьев, до этого он занимал пост руководителя аппарата администрации Самары. Напомним, о его назначении корреспонденты "КП-Самара" писали в минувшую пятницу, 18 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU