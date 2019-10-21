2019-10-21T20:29:09+03:00
Общество

"А 49 млн рублей мы дадим Сызрани!": кабинет министров "раздал" льготные кредиты муниципалитетам

Кроме Сызрани, деньги получат еще власти Клявлинского и Ставропольского районов
Александра БУДАЕВА
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На выделенные деньги в Сызрани планируют ремонт дорог, школ и путепровода на ул.МосковскойНа выделенные деньги в Сызрани планируют ремонт дорог, школ и путепровода на ул.МосковскойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня правительство Самарской области одобрило выделение льготных кредитов для Сызрани, Клявлинского и Ставропольского районов. Деньги дадут не просто так, а на конкретные проекты.

К примеру, в Сызрани, которая, к слову, получит больше всех денег (49 млн рублей) планируют ремонт дорог, капремонт образовательных учреждений, реконструкцию путепровода на ул.Московской и покупку дополнительных квартир для переселения людей из аварийного жилья.

Клявлинский район на 14,3 млн рублей должен провести рефинансирование предыдущих кредитов и обеспечить бесперебойную поставку тепла жителям грядущей зимой.

Ставропольскому району выделят 11 млн рублей для погашения долгов, а также на проектирование и строительство школы в селе Тимофеевка, плюс на капремонт детских садов и школ в селах Верхнее Санчелеево, Выселки, Васильевка и Александровка.

Губернатор Дмитрий Азаров пожелал главе Ставропольского района Владимиру Медведеву запастись энергией, чтобы вывести экономику "в плюс" и поставил остальным в пример Клявлинский район, где готовятся к сельскохозяйственному буму. Правительство Самарской области планирует выделить 12 млрд рублей на строительство вместе с «ЭкоНива-АПК Холдинг» животноводческих ферм. Сам холдинг работает уже по всей России, упор делает на молочное хозяйство, племенное и мясное скотоводстве, плюс на аграрное хозяйство. Часть построек для этого проекта планируют разместить как раз в Клявлинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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