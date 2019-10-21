В Параде Памяти в Самаре впервые примут участие юнармейцы

СЕГОДНЯ 21:23 2019-10-21T21:23:44+03:00

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Парад Памяти, который в Самаре традиционно пройдет 7 ноября, откроет череду мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Кульминация праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы запланирована, разумеется, на 9 мая 2020 года.

Однако и в этом году власти обещают немало интересного. К примеру, в этом году в преддверии Парада и в честь 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова проведут смотр строевой песни и конкурс на лучшее парадное прохождение – выбирать лучших будет генеральный инспектор министерства обороны РФ, председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев.

Кроме того, в этом году в самом Параде Памяти впервые примут участие юнармейцы со всей области.

Наблюдать за торжественным маршем будут представители иностранных государств, чьи дипломаты в годы войны были эвакуированы в Куйбышев. На приглашение уже откликнулся посол Болгарии, временный поверенный в делах Канады в РФ, а также представители стран СНГ.

Планирует снова приехать в Самару и народный артист СССР Василий Лановой – моноспектакль известного актера можно будет увидеть в Самаре и Сызрани. Подтвердили свой приезд и артисты Большого театра, чья труппа в годы Великой Отечественной войны была размещена в Куйбышеве.

Всего в этом году в Параде Памяти примут участие более тысячи человек. Его основной темой назвали «Солдатскую славу»: жителям области, в особенности школьникам, планируют рассказать о героях, которые родились в Куйбышеве и ушли на фронт. Для этого уже сейчас начали снимать видеоролики, которые помогут визуализировать рассказы о подвигах и услышать голоса реальных ветеранов, вспоминающих военные годы.

- В каждом муниципалитете при проведении памятных мероприятий акцент будет сделан на историю своих героев, - пообещал заместитель председателя Правительства Александр Фетисов. – К примеру, село Подгоры было единственным в Советском Союзе, где на одной улице жили сразу три полных кавалера Ордена Славы, и естественно, в Волжском районе особое внимание уделят им - Сергею Дегтеву, Николаю Родимову и Михаилу Шамину.

А о Владимире Чудайкине, который отличился при взятии Берлина и участвовал в первом Параде Памяти 7 ноября 1941 года, отснимут дополнительный материал к документальному фильму.

ИСТОЧНИК KP.RU