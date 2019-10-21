"Он перспективный парень, с которым лучше дружить": ключевой свидетель объяснил, за что ОПГ платила Дмитрию Сазонову

21 Окт. 22:56 2019-10-21T22:56:38+03:00

Также стала понятна и причина "разрыва" двух заинтересованных друг в друге сторон: доходы ОПГ падали, сумма взяток снижалась, все оставались недовольны

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Александр Орлов - ключевой свидетель по обвинению Дмитрия Сазонова, с последним был знаком со времени работы в милиции. Именно он стал посредником в передаче денег от ОПГ "Законовские"(которая существует с 90-х годов) Сазонову, он же и сдал бывшего коллегу сотрудникам УФСБ России по Самарской области 25 июля прошлого года.

21 октября он объяснил в суде, что привело его к этому решению. По словам Орлова, на момент начала "сотрудничества" ОПГ возглавлял Алексей Рыжов, который считал, что связи Дмитрия Сазонова, работавшего в милиции-полиции могут быть весьма полезны. Предполагалось, что 300 тысяч рублей Сазонов будет решать проблемы с законом, которые могут возникать у бандитов, крышевавших рынки, плюс помогать успешно работать ЧОП «Восток-Лада».

Рыжова на посту главы ОПГ "Законовские" сменил Сергей Гафуров, который заявил, что «Сазонов - перспективный парень, с которым лучше дружить» и продолжил добрую коррупционную традицию.

Со временем число рынков в Самаре и области стало уменьшаться, а значит, сокращался и доход членов ОПГ. Сазонову также стали платить меньше - по 100 тысяч рублей. Тем более, что на тот момент офицер полиции уже работал не в МВД, а в Росгвардии, хотя в его ведении оказалось подразделение по контролю за лицензированным оружием.

В августе 2017 года Гафуров попал под уголовное преследование. Сазонову деньги вроде бы платить продолжили, но это было начало конца. В 2018 году ему как-то выплатили 50 тысяч рублей, так ведь и Кировский рынок, который был основным источником дохода ОПГ, в тот тяжелый месяц почти две недели не работал. Но логика "партнеров" пришлась кому-то не по душе, и доверительные отношения двух сторон пошатнулись.

- В феврале к нам пришла проверка, которая пришла к выводу, что у нас якобы как-то не так выглядела комната хранения оружия. Когда я спросил Сазонова, что случилось, он ответил, что «так надо», и оштрафовал нас на 25 000 рублей, - приводит портал 63.ру показания Александра Орлова в суде.

В декабре 2017 года Александр Орлов принял участие в оперативном эксперименте и передал деньги Андрею Павлову, который на тот момент был прокурором Безенчукского района. Тогда-то и возникла мысль о выгоде сотрудничества с ФСБ - ведь как-никак Орлова могли привлечь к делу как взяткодателя. Тогда-то он и "сдал" Сазонова. Осталось только подготовить все необходимые формальности для задержания. Саму операцию провели 25 июля 2018 года.

Свою вину Дмитрий Сазонов не признает и считает уголовное дело провокацией против себя и лично и своей семьи. Удастся ли ему отстоять свою невиновность, покажет время.

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ИСТОЧНИК KP.RU