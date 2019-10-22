Легковушку буквально «намотало» на световую опору: в ДТП в Тольятти пострадали три человека

СЕГОДНЯ 07:51 2019-10-22T07:51:53+03:00

Фото с места ДТП разместил на своей странице в Facebook Андрей Дербенев Фото: Соцсети

Спасатели считают, что причиной аварии могли стать мокрая дорога и невнимательность водителя

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В ночь с 21 на 22 октября в Тольятти на перекрестке ул.Степана Разина и Ленинского проспекта произошла серьезная авария, в которой пострадало три человека.

Спасателям сигнал о ЧП поступил около двух часов ночи. Приехав на место, они увидели страшную картину:

- Легковушку буквально "намотало" на световую опору, - говорит глава Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев. - От сильнейшего удара одного из пассажиров выбросило на проезжую часть, водителя пришлось доставать при помощи гидравлических кусачек и расширителей.

Всех пострадавшие на момент публикации были живы, их отправили в больницу,.

По мнению Дербенева, авария могла произойти из-за двух факторов: мокрого из-за дождя дорожного покрытия и невнимательности водителя.

Тольяттинская ГИБДД уже опубликовала в соцсетях пост-обращение к водителям с просьбой быть особенно внимательными в дождливую погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU