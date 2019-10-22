Житель Чапаевска купил через интернет орден и попал под уголовную статью

СЕГОДНЯ 08:11 2019-10-22T08:11:06+03:00

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В Чапаевске местный житель стал фигурантом уголовного дела. Под пристальное внимание правоохранителей мужчина попал после того, как купил через интернет государственную награду.

- По версии следствия, в апреле 2019 года житель Чапаевска через сайт «Авито» незаконно приобрел за 3 тысячи рублей госнаграду СССР — орден «Знак почета», который продавал житель Тольятти, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Самарской области.

По данным правоохранителей, мужчина уже был судим за незаконное приобретение и сбыт госнаград. Теперь ему вновь грозит наказание — либо штраф в 80 тысяч рублей, либо до 3 месяцев ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU